Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске сменился заместитель начальника городской полиции. Информацию об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. С сегодняшнего дня пост занимает полковник Андрей Меньшенин. Ранее он являлся заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

На службу в органы Андрей Меньшенин устроился в 1999 году, когда был курсантом юридического института МВД. В 2003 году он стал оперуполномоченным отдела уголовного розыска, а через шесть лет возглавил уголовный розыск отдела № 1.

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