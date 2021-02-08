Губернатор Челябинской области Алексей Текслер снизил величину прожиточного минимума

Для всех категорий южноуральцев показатели ниже, чем в предыдущем квартале Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об установке нового прожиточного минимума. Согласно документам, он составляет 11 232 рубля на душу население, что на 198 рублей ниже, чем в предыдущем квартале.

— Для трудоспособного населения — 12 056 рублей, для пенсионеров — 9 302 рублей, для детей — 11 629 рублей, — говорится в постановление.

Ранее прожиточный минимум составлял 11 430 рублей на душу населения, 12 247 рублей — для трудоспособного населения, 9 417 рублей — для пенсионеров и 11 965 рублей — для детей. Таким образом, показатели уменьшились для всех категорий южноуральцев.

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