В дома на АМЗ в Челябинске начали возвращать тепло и воду

В ближайшее время аварию устранят окончательно. Фото: Мэрские новости/t.me

В Советском районе начали возвращать горячую воду и отопление в дома, отключенные из-за аварии на теплотрассе. Повреждение частично ликвидировано, сообщают в мэрии.

— В 10-30 отопление и ГВС подано на 16 домов и три социальных объекта, — уточнили в администрации. — Готовятся к подключению оставшиеся дома и социальные объекты.

Сегодня, 9 февраля, из-за прорыва на теплотрассе в 4:00 утра без тепла остались 41 дом, школа, садики, профилакторий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru