Начальник подразделения РЖД в Челябинске майнил криптовалюту на рабочем месте

Майнинговую ферму обвиняемый установил в подсобках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске накрыли манинговую ферму, которую прямо на рабочем месте устроил начальник одного из структурных подразделений Центральной станции связи — филиала РЖД. 39-летнего мужчину задержали транспортная полиция и ФСБ.

Мужчина почти год, используя служебное положение, установил оборудование для майнинга криптовалюты в двух подсобных помещениях. И с февраля по ноябрь 2020 года ферма работала на казенном электричестве.

— Ущерб, причиненный железной дороге, превысил 190 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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