Житель Челябинской области пытался продать армейский шлем японцу

Шлем миассец купил специально, чтобы перепродать на Ebay Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Житель Миасса в Челябинской области хотел продать бронешлем и защитные очки японцу через Ebay, но посылку поймали на таможне. 32-летний мужчина получил условный срок.

— Александр П. купил единый общевойсковой бронешлем 6Б47 и очки защитные модернизированные 6Б50 на «Авито», — сообщили в пресс-службе Миасского городского суда Челябинской области. — Покупки он решил перепродать на Еbау жителю Японии.

Мужчина упаковал военные товары и даже заполнил декларацию, в которой указал неверные данные. В суде уточнили, что такую продукцию вывозить за пределы страны нельзя. Посылку задержали на таможне. В итоге мужчину признали виновным в тяжком преступлении против общественной безопасности и назначили ему наказание условное наказание три года с испытательным сроком в два года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru