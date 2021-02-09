Челябинская область получит еще 27 тысяч доз вакцины от коронавируса

Прививку сделали уже 35 тысяч южноуральцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская область получит еще 27 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— 34 650 доз вакцины пришло на прошлой неделе, — заявила Ирина Гехт. — На этой неделе получим порядка 27 000 доз.

Гехт также добавила, что в регионе прививку сделали уже 35 тыс. человек. При этом половина из них уже получила второй компонент вакцины. Власти ставят в приоритет вакцинацию южноуральцев старше 60 лет.

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