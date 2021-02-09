В Челябинске трамвай сошел с рельсов и перегородил проезжую часть

Трамвай перегородил проезжую часть проспекта Победы. Фото: скриншот видео с уличной камеры компании «Интерсвязь»

В Челябинске трамвай сошел с рельсов на перекрестке проспекта Победы с улицей Российская. ЧП произошло в Калининском районе вечером 9 февраля. Вагон двигался по маршруту №7, и в нем ехали восемь пассажиров, в том числе ребенок. Обошлось без пострадавших, но из-за случившегося проезжая часть оказалась перекрыта для движения автомобилей.

— В причинах схода вагона разберутся специалисты «ЧелябГЭТ», — рассказал КП-Челябинск главный специалист городского управления транспорта Евгений Талыпов. — Сейчас пытаются вернуть вагон обратно на рельсы

Трамвай сошел с рельсов в 19:26. ЧП попало на видео.

На кадрах видно, что вагон движется по улице Российская в сторону ЧГРЭС. Пересекая проспект Победы заднюю часть вагона заносит влево, и электротранспорт сходит с рельсов.

Трамвай быстро остановился, машинист открыл двери, и из вагона вышли пассажиры. Вагон перегородил проспект Победы. Машинам приходится объезжать его, делая крюк.

По данным камер видеонаблюдения, расположенных на перекрестке, в настоящее время вагон с проезжей части не оттащили.

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