В Челябинске с помощью дрона и тепловизора обнаружили сливы в реку Миасс

Температура сточных вод отличается от температуры в реке Фото: кадр с видео

Экоактивисты обнаружили восемь неизвестных стоков в реку Миасс на территории Челябинска. Чтобы исследовать главную водную артерию города, участники движения «Антисмог» запустили дрон с тепловизором, который фиксирует плюсовую температуру воды.

— Мы давно хотели провести такое исследование, но это можно увидеть только зимой. У нас появилась информация, что на всей протяженности реки есть зарытые в землю трубы, которые осуществляют сборы. Возможно, это канализация, или промышленные стоки, — рассказал «Комсомолке» замруководителя «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин.

Четыре стока обнаружили на участке возле «Союзпищепрома», «Мегаполиса» и Государственного исторического музея. Еще три сброса — возле поселка Мелькомбинат за «Родником» и один возле улицы Российской. Пробы воды на этих участках покажут, что же сбрасывается в Реку.

Активисты готовят обращение в Минэкологии. В планах — исследовать реку Миасс в промзоне, затем облетать озеро Первое, Шершневское водохранилище и другие водоемы. Работы приходится делить на несколько частей, так как техника не выдерживает холодов.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков:

— Министерство экологии совместно с Росприроднадзором неоднократно проводили рейдовые мероприятия по береговой линии реки Миасс. В черте города Челябинска на реке Миасс было обнаружено более 40 точек, по которым попадает ливневая канализация или иные стоки.

Имеются точки, где, например, попадает река Игуменка, идущая из специализированного коллектора. Также имеются точки, по котором сбрасывается грунтовая вода в результате откачки из метрополитена. Что касается ливневой канализации, то сотрудники Министерства экологии неоднократно выходили на Администрацию города с требованием разработки проекта и отвода ливневых стоков от реки или строительства очистных сооружений.

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