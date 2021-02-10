Билайн сделал популярную линейку тарифов «Близкие люди» еще более выгодной

Тариф один, а выгодно всем! Подключив к одному тарифу всех членов своей семьи, бабушек и дедушек или даже друзей, клиенты Билайн могут не волноваться, если у кого-то из близких не вовремя закончится интернет или кто-то из них останется без связи в сложной ситуации, забыв пополнить счет. Ведь «Близкие люди» — уникальная линейка тарифов, которая позволяет подключить до пяти дополнительных номеров.

Тарифы объединяют сразу все самые востребованные услуги и для семейного использования, и все девайсы (от умных часов до планшета). Среди них: большие пакеты минут, пакет интернета или безлимитный интернет и безлимитные опции, доступ к «Билайн ТВ» для дома или мобильных устройств. Наполнение услуг варьируется в зависимости от выбранного тарифа и города подключения.

Например, в Челябинске всего за 10 рублей в день пользователи тарифа «Близкие люди» получают 25 ГБ мобильного интернета, 400 минут разговоров и 300 SMS-сообщений в месяц, безлимитный доступ к популярным мессенджерам, возможность подключить «Любимый номер» и делиться мобильным интернетом еще с 1 девайсом, и многое другое.

С 29 января по 31 марта 2021 года клиенты могут подключиться к Билайн и делиться своим тарифом с семьей совершенно бесплатно*. Предложение действительно только для тех, кто впервые подключает дополнительные номера к своему тарифу.

Объединив номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера, и оплачивать только один счет (а не за несколько номеров, как раньше) всего в несколько кликов в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+). Таким образом, единый счет делает расходы на связь всей семьи прозрачными и прогнозируемыми, а управлять ими становится легче.

Подобрать наиболее подходящий тариф можно на сайте.

*Акция проводится с 27 января до 31 марта 2021 года. Абоненты ряда тарифных планов «Билайн», впервые подключающие услуги «Дели все» / «Дели гиги», могут подключить до пяти доп. номеров бесплатно и делиться с ними пакетами минут, SMS и/или ГБ в рамках акционного тарифа.

Подробнее об организаторе акций и их условиях — на beeline.ru.