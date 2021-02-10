Антимонопольная служба подозревает сговор по торгам на озеленение Челябинска

УФАС проверяет Комитет дорожного строительства, НПО "Сад и огород" и еще шесть предпринимателей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Антимонопольная служба Челябинской области подозревает Комитет дорожного хозяйства, НПО «Сад и огород» и еще восемь предприятий в сговоре на получение контрактов на озеленение Челябинска. Возбуждено дело по признакам нарушения ст. 16 закона «О защите конкуренции».

— Контракты были разделены на маленькие лоты, договоры заключены без торгов, — сообщила глава Челябинского УФАС Анна Козлова. — При этом в материалах, предоставленных ГУ МВД, есть пояснения сотрудников, что были совещания, на которых говорилось, что в торгах будут участвовать определенные лица, давались поручения готовиться к заключению контрактов.

В частности, на одном из совещаний сообщили, что ООО НПО «Сад и огород» будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. При этом сотрудники Комитета дорожного хозяйства уведомляли начальника, что нельзя заключать договоры без торгов.

Анна Козлова также добавила, что обнаружены документы, которые могут быть сфальсифицированы, так как подготовлены задним числом. Так, ИП Королева зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя только 11 марта 2020 года, а коммерческие предложения от ее имени (с указанием ИНН) направлены 2 марта 2020 года.

Во всем этом УФАС видит признаки антиконкурентного соглашения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru