Лед, сошедший с крыши дома в Челябинской области, едва не убил мать и ребенка

Куски льда упали на крыльцо и тротуар. Фото: Гражданский патруль

В Златоусте молодая женщина и ребенок едва не погибли, когда с крыши дома на них начали падать куски льда. Один из обломков был размером с человеческую голову. ЧП произошло на улице Аносова, 227. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.

На записи видно, как женщина с ребенком стояли возле входа в магазин, а затем пошли дальше. Спустя несколько секунд после того, как они ушли, в этом месте с крыши сошла «лавина». Самый большой кусок — размером с человеческую голову. Если бы они немного задержались, все это обрушилось бы на них.

На записи видно, что женщина растерялась. Сначала она смотрела как падает лед, затем повела ребенка в туже сторону, где обрушился лед.

Такие куски льда могли бы нанести серьезную травму. Фото: Гражданский патруль

— Приближающаяся весна превращает крыши домов в смертельные ловушки. Если вовремя не убирать снег и не сбивать сосульки, в один прекрасный день они начнут убивать прохожих. Управляющим компаниям следует вплотную заняться этим, пока не наступила оттепель, а дома, с крыш которых сбрасывают снег, следует ограждать по периметру во избежание несчастных случаев, — прокомментировал представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Активисты направили обращение в ГЖИ Челябинской области с просьбой провести проверку.

Что делать, если с крыши падает лед или снег. Совет от МЧС:

— Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

После падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места. Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

При наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем.

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