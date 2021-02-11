Челябинцы рассказали, сколько стоит сыграть свадьбу

В среднем на свадьбу челябинцы тратят 178 тысяч рублей. Фото: Наталья Могильникова

Свадьба в Челябинске обходится в среднем в 178 тысяч рублей. Об этом рассказали молодожены, опрошенные «Сбер управление активами» и «Сбер страхование жизни».

— 5% жителей Челябинска собираются в 2021 году пожениться либо не исключают такой возможности, — сообщают в исследователи.

Выяснили эксперты и что жители по всей стране считают лучшим свадебным подарком. На первом месте — деньги, на втором месте — постельное белье. Новобрачным готовы дарить мебель, картину, свадебное путешествие, ковер или смартфон, бытовую технику. 3% опрошенных готовы подарить молодоженам квартиру.

Узнали эксперты и что россияне считают залогом успешной свадьбы. На первом месте — красивое платье невесты (25%), 24% считают важным ресторан, еду и торт. 7% назвали музыкальное сопровождение. Остальные участники опроса считают, что успех свадьбы определяют «достойные» обручальные кольца и ведущий (по 6%), большое количество гостей (4%), свадебное путешествие и лимузин (по 2%).

КП-Челябинск три года назад вместе со свадебными организаторами считали, во сколько обходится свадьба в разных городах области. Торжество без пафоса на 50 гостей обходилось в то время в сумму от 500 тысяч рублей.

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