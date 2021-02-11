Банк Уралсиб запустил услугу дистанционного проведения ипотечных сделок

Банк Уралсиб запустил дистанционное проведение ипотечных сделок при покупке готовой или строящейся квартиры у застройщиков — партнеров банка, в том числе — по программам льготной ипотеки.

Услуга позволяет провести удаленно все ключевые этапы сделки — оформить ипотечный кредит, заключить договор приобретения квартиры (ДКП, ДДУ), подать электронно документы в Росреестр и после этого получить полный пакет зарегистрированных документов на электронную почту.

Документы подписываются сторонами сделки с использованием УКЭП (Усиленной квалифицированной электронной подписью), которую клиенту выпустит банк или застройщик.

В случае, если покупатель еще не является клиентом Банка Уралсиб, после одобрения кредита и выбора (бронирования) квартиры ему необходимо прийти лично в любой из офисов банка всего один раз для идентификации и открытия текущего счета — в любое удобное время не позднее дня сделки.

Более подробно ознакомиться с условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита — можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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