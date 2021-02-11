Радио «Комсомольская правда» объявляет конкурс на лучшее поздравление к 14 февраля

Чем в этот день именно вы собираетесь поразить любимого человека? Расскажите об этом в эфире радио «Комсомольская правда» и, может быть, именно вы станете обладателем специального приза.

Внимание! Конкурс пройдет 12 февраля с 7.00 до 8.00.

Чтобы принять участие в конкурсе:

— дозвонитесь в эфир радио «Комсомольская правда» в Челябинске по телефону 7000953 и расскажите, какой сюрприз вы готовите к 14 февраля;

— если стесняетесь говорить в эфире, напишите об этом в Viber или WhatsApp 8908-0-953-953.

Автора самого креативного поздравления определим сразу же после утреннего эфира и наградим как раз накануне Дня всех влюбленных. Победителю достанется набор для романтического ужина на двоих от ресторана доставки жареных гусей «Три гуся».