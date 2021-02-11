Ковидные базы останутся лишь в четырех городах Челябинской области

Количество коек для ковидных больных уже уменьшается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня на совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ковидные базы останутся лишь в четырех городах региона. Речь идет о Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Кыштыме. Во всех остальных городах больницы постепенно вернутся к плановому режиму работы.

Глава региона также добавил, что ключевой задачей сейчас является массовая вакцинация населения, и главы муниципалитетов должны держать этот вопрос на особом контроле.

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