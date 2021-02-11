В Миассе уберут военную палатку, которую ставили для ожидающих очереди на КТ

Фото: Городская больница № 2 г. Миасс / vk.com

В Миассе Челябинской области уберут военную палатку, которую ставили рядом с больницей № 2 для пациентов, ожидающих очереди на КТ. Ее размещали временно, чтобы люди не стояли на холоде, а теперь в ней нет особой надобности, поскольку заболеваемость коронавирусом спала, а очереди уменьшились.

— Постепенно ситуация с коронавирусом в городе улучшается: значительно снижается количество новых случаев заражения и число госпитализаций. Соответственно, у нас существенно снизился и процент пациентов, которые нуждаются в КТ-диагностике, — сообщили в ГБ № 2.

Напомним, палатку для жителей Миасса установили в ноябре 2020 года по просьбе главы города. Ее длина составляла 40 метров, поэтому вместиться туда могло приличное количество пациентов.

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