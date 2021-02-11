В Челябинске ожидается плюсовая температура

Снеговикам осталось чуть-чуть! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока школьники Челябинска надеются на отмену занятий, синоптики дали прогноз на три дня. Уже в выходные в Челябинской области ожидается плюсовая температура.

В пятницу, 12 февраля, ночью температура воздуха в городе будет -22,-24, а днем -10,-12, ветер довольно слабый. А уже в выходные заметно потеплеет. В субботу, 13 февраля, по данным челябинского гидрометцентра, будет +1, а по области столбики термометров и вовсе поднимутся до +5.

К концу недели сохранится теплая погода, но к воскресенью усилится ветер южного направления с порывами до 14 м/с.

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