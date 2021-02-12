В Челябинске в лобовом столкновении пассажирского автобуса с Lada погиб один человек

Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: пресс-служба УГИБДД по ЧЕлябинску

В Челябинске 56-летний водитель за рулем Lada на встречке столкнулся с пассажирским «ЛИАЗом» и погиб на месте. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

Авария произошла 11 февраля в 14:20 напротив дома 2/3 по улице Электродный завод.

— 56-летний водитель за рублем Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «ЛИАЗ», — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

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