Алексей Текслер анонсировал обновление трамвайного парка в Челябинске за 1,3 миллиарда

Трамваи Челябинска уже давно устарели. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в течение трех-четырех лет обновят трамвайный парк. На закупку новых вагонов и обновление рельсов власти намерены потратить 1,3 миллиарда рублей. Первые изменения пассажиры увидят уже в этом году — за счет бюджета области приобретут 30 новых трамваев. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил губернатор Алексей Текслер после встречи с руководством АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод».

Глава региона сегодня посетил трамвайное депо №1 в Челябинске, где прошла презентация нового вагона. Однако для города закупят сначала модели предыдущей серии, а новую модель после обкатки отправят обратно на завод и при необходимости доработают.

В дальнейшем для Челябинска будут закупать именно новые модели. В общей сложности — 200 вагонов к 2023-2024 годам. Все они будет оформлены в едином стиле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru