Челябинцам пообещали весну 1 марта

Горожане заметили странное сообщение на городских рекламных экранах. К нам обратились читатели с вопросом разъяснить, что оно значит.

Редакции «КП-Челябинск» удалось получить снимки с видеорегистратора и камеры наружного наблюдения. На черном фоне белыми буквами идет надпись: «Буду 1.03. Весна».

Пока остается догадываться, о чем идет речь. Может это рекламный ход? А может таким способом кто-то решил поддержать жителей южноуральской столицы в период холодов?

Будем следить за развитием событий.

Кстати, в первых числах марта синоптики прогнозируют минус 6 градусов днем и до минус 12 ночью.