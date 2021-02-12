В Челябинской области маршрутка с пассажирами попала в аварию

"Ниссан" вылетел на встречку и столкнулся с Газелью. Фото: ГИБДД по Челябинской области

12 февраля утром, в 7:45 в Миассе Челябинской области на Тургоякском шоссе в аварию попала маршрутка с пассажирами. Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, ранения получили четыре человека.

— Из-за снегопада 59-летний водитель «Ниссан» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ГАЗ-322132, — сообщил начальник ОГИБДД ОМВД по г. Миассу Владимир Сафин. — В момент ДТП в автобусе находилось 13 пассажиров, четверо из них с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Водитель «Ниссан» также получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

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