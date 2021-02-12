«Не взлетела»: народная ярмарка в центре города принесла многомиллионные убытки

Сельскохозяйственная ярмарка на площади Революции принесла убытки в 5 млн. рублей — такие данные представила Контрольно-счетная палата Челябинска. Эта сумма была потрачена экспериментальную осеннюю ярмарку, организованную в центре города в формате «лофт». С сентября до конца минувшего года на импровизированном рынке работали 20 киосков, где продавалась натуральная продукция южноуральских фермеров и аграриев.

Однако, прибыль составила всего 123 тысячи рублей — именно столько заплатили арендаторы в бюджет города. Челябинская общественность окрестила проект «провальным»: в социальных сетях регулярно появлялись жалобы на нехватку активностей, необычных товаров и высокую стоимость продуктов. Представители Администрации города заявили, что окупаемость проекта настанет не ранее, чем через три года.

Челябинский предприниматель и руководитель реготделения партии «Родина» Сергей Смышляев считает, что ее можно сделать прибыльной в более короткий срок.

— Несмотря на то, что площадь Революции — центр города, эту площадку сложно назвать удачной для размещения ярмарки. Пенсионерам тяжело добираться до нее через подземные переходы, молодежи непонятно, что там делать без активностей и развлечений. А все преимущества нивелируются находящимся рядом Никитинским рынком, на котором и ассортимент богаче, и цены ниже, — комментирует Сергей.

По его мнению, ярмарка могла бы принести большую пользу городу, если бы работала на базе сада им. Пушкина.

— Добраться до него проще, посещают его чаще и формат «евро-лофта» уместнее смотрится вокруг аллей и насаждений, чем напротив памятника Ленину, — считает политик.