Алексей Текслер попросил депутатов расширить статус многодетной семьи в Челябинской области

Пока совершеннолетний студент ребенком уже не считается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области хотят расширить статус многодетной семьи: сохранить за ними право на пособия и льготы до достижения старшим ребенком 23 лет. С такой инициативой к депутатам заксобрания обратился губернатор Алексей Текслер.

— Сейчас семьи, воспитывающие троих детей, при достижении старшим ребенком 18 лет, утрачивают статус многодетной семьи и право на социальные пособия и льготы, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. — Изменения предусматривают, что семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится на очной форме в техникуме или в вузе до 23 лет.

Если его предложение поддержат, изменение в региональном законодательстве вступят в силу с 1 января 2022 года.

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