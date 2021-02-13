В Челябинске отметят восьмую годовщину падения метеорита

Самый большой осколок метеорита хранится в Краеведческом музее. Фото: Александр ДЫБИН

15 февраля Челябинск по праву отмечает второй День рождения. Восемь лет назад в этот день суперболид взорвался в небе над городом и рассыпался на множество осколков. Самый большой из них хранится в Историческом музее Южного Урала, где для всех желающих отметить знаковое событие подготовили праздничную программу.

— Все купившие билет в музей 15 февраля получат в подарок от музея открытку и стикеры с метеоритно-космической тематикой, — сообщили в управлении культуры администрации Челябинска. — Гостей ждут тематические экскурсии «Космический странник» с рассказами о строении Вселенной, происхождении звезд, планет и метеоритов, в том числе и о природе метеорита Челябинск. Люди смогут узнать, как отличить настоящий метеорит от земных горных пород.

Экскурсии в Краеведческом музее будут проходить каждые два часа. Первая — в 10:00, заключительная — в 18:00.

После нее посетителей музея ждет VR-экскурсия в космос. Увидеть звезды глазами космонавтов, проследить за полетом метеорита, узнать о созвездиях и планетах Солнечной системы все желающие смогут с помощью очков виртуальной реальности.

Гости смогут принять участие в акции «Метеорит исполняет желания». Написать его на листочке и опустить в специальный ящик. 16 февраля самое интересное пожелание, связанное с музеем или метеоритом, обещают исполнить.

Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года, взорвавшись в атмосфере на высоте около 25 километров. Ударной волной в огромном количестве зданий выбило окна, пробило стену Цинкового завода, пострадали около 1600 человек. После этого события город стал знаменит на весь мир.

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