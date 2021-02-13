Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Самый модный каток Челябинска подготовил подарок для влюбленных на 14 февраля

Но не все пары его получат
Ольга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий
Второй билет на каток подарят только студентам.

Второй билет на каток подарят только студентам.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На катке в парке Терешковой в Челябинске в воскресенье, 14 февраля, в честь Дня святого Валентина пары смогут покататься на коньках по одному билету.

— При предъявлении студенческих билетов можно заплатить только за один билет, — рассказали в администрации парка Терешковой. — Акцией могут воспользоваться студенты любой формы обучения, при предъявлении (не чужого) студенческого в кассу катка. Прокат коньков остается платным.

В городском управлении культуры уточнили, что акция 14 февраля будет действовать и на катке в горсаду имени Пушкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru