Самый модный каток Челябинска подготовил подарок для влюбленных на 14 февраля

Второй билет на каток подарят только студентам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На катке в парке Терешковой в Челябинске в воскресенье, 14 февраля, в честь Дня святого Валентина пары смогут покататься на коньках по одному билету.

— При предъявлении студенческих билетов можно заплатить только за один билет, — рассказали в администрации парка Терешковой. — Акцией могут воспользоваться студенты любой формы обучения, при предъявлении (не чужого) студенческого в кассу катка. Прокат коньков остается платным.

В городском управлении культуры уточнили, что акция 14 февраля будет действовать и на катке в горсаду имени Пушкина.

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