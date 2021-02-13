Моржи из Челябинской области подготовили для влюбленных прорубь необычной формы

В такой проруби влюбленным будет жарко. Фото: Гульнара Крайнова, Владимир Яковлев

Вот кого точно греет любовь, так это моржей Челябинской области. Специально к Дню святого Валентина они подготовили прорубь в форме сердца в поселке Ленинск под Миассом. В бодрящем заплыве по случаю праздника приглашают принимать в соответствующих нарядах — платьях и при бабочке.

— К выходным подготовили чудесную фотозону ко Дню всех влюбленных, — сообщил представитель сообщества моржей в Миассе Владимир Яковлев. — Для тех, кто будет в первый раз, проведем инструктаж о погружении в прорубь. Погода ожидается ясная и теплая для «моржей».

После купаний моржей обещают согреть в бане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru