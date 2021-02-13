В Челябинске запустили флешмоб ко Дню влюбленных

Флешмоб в соцсетях запустили ко Дню влюбленных. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске ко Дню влюбленных запустили романтичный флешмоб в социальных сетях. Организаторы предлагают выкладывать фотографии и ролики с любимыми и близкими, которые всегда рядом и поддерживают вас. Публикацию нужно пометить хэштегом #ЛюбовьвЧелябинске.

— Уверен, что им будет приятно еще раз узнать, что мы ценим их заботу и сильно любим, — считает автор идеи, руководитель студенческих отрядов Челябинской области Юрий Болдырев.

Участникам флешмоба могут сделать снимки в пяти фотозонах. Их для этого установили на катке в парке Гагарина, на лыжной базе (Лесопарковая, 2а), спортивной площадке «Альтер-спорт» в микрорайоне «Чурилово», в общежитиях ЧелГУ и ЮУГГПУ.

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