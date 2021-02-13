На главной площади Челябинска вместо ледового городка установили световые фигуры

Так площадь Революции выглядит со световыми фигурами. Фото: уличные камеры «Интерсвязи»
В Челябинске демонтированные ледяные скульптуры на площади Революции заменили на световые фигуры. Их уже подключили, и люди могут устраивать фотосессии перед памятником Ленину.
Решение разобрать ледовый город чиновники приняли из-за аномального для уральской зимы потепления. Но пообещали, что городок продолжит работу. Сохранить решили елку, праздничное оформление и новогоднюю ярмарку, а также дополнить площадь аттракционами.
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