В Минздраве прокомментировали случай со смертью новорожденного в челябинском роддоме

Следовали выясняют, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинском областном перинатальном центре при странных обстоятельствах умер новорожденный. В причинах трагедии разбираются следователи. В региональном Минздраве прокомментировали этот случай.

— Сейчас очень важно установить причину смерти малыша. Насколько известно, сами роды прошли успешно и без осложнений, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области. — Следствию сейчас предстоит разобраться в случившемся, сотрудники учреждения уже оказывают полное содействие.

Произошедшее в областном перинатальном центре в ведомстве назвали исключительным случаем. Это одно из лучших медицинских учреждений региона. В сутки здесь принимают до 25 родов

— Сложные случаи нередки — преждевременные роды, осложнения беременности, — добавили в минздраве. — Медперсонал с ними успешно справляется, ведь здесь трудятся акушеры-гинекологи и неонатологи высочайшей квалификации с огромным опытом.

Трагедия произошла в пятницу, 12 февраля. Новорожденный находился в палате с матерью. Без признаков жизни его обнаружили утром. По предварительным данным, ребенок задохнулся.

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