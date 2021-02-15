В Челябинске трамвай протащил по земле пассажира, ногу которого зажало дверью

Фото: скрин с видео Челябинский транспорт / vk.com

В социальных сетях жители Челябинска обсуждают видео инцидента с участием трамвая и его пассажира. Мужчина выходил из вагона, но на полпути двери начали закрываться, и его ногу попросту зажало. Несмотря на это, трамвай тронулся с места и поволок за собой пассажира. Очевидцы начали всячески махать водителю, чтобы он остановился, к счастью, необычная поездка для оказавшегося в ловушке мужчины продлилась недолго, он благополучно выбрался из «капкана».

Мнения челябинцев после увиденного разделились. Одни, например, считают, что пассажир сам виноват, потому что не слушает предупреждения о закрывающихся дверях.

— Слушать тоже важно, что двери закрываются, а они на это не обращают внимание, прутся и все, — поделилась мнением Мария Моос-Шашкова в группе «Челябинский транспорт». — Инстинкт самосохранения у многих вообще отсутствует, а почему я должна за них переживать?

Но не все придерживаются такой точки зрения.

— Пассажиры будут слушать, а водители будут смотреть в зеркала, — возразили женщине. — С водителя спрос больше, потому что управляет источником повышенной опасности.

Мы попытались дозвониться в «ЧелябГЭТ», чтобы получить комментарий по инциденту, однако на момент публикации сделать это не удалось.

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