Доковидный уровень безработицы вернут к ноябрю: в Челябинске решают, как реанимировать рынок труда после пандемии

Едва отбыл из Челябинской области полпред Владимир Якушев, местные власти утвердили программу «реанимации» рынка труда после коронакризиса, передает телеграм-канал «Челябушка». В беседе с представителем президента на Урале губернатор Алексей Текслер сообщил, что доковидный уровень безработицы планируется вернуть к ноябрю. Примерно то же говорят прогнозисты: восстановление рынка, увы, не будет быстрым.

— Посмотрим, какие действия предпримут для снятия напряженности. В частности, это стимулирование граждан на самозанятость, открытие бизнеса, переезд туда, где ситуация попроще и предоставление общественной работы, — добавляют авторы «Челябушки». — До пандемии безработица в регионе не представляла опасности, сейчас держится на отметке 2,9%. Вакансии нужны 70 тысячам южноуральцев. Одними обещаниями тут не отделаешься, поэтому правительство направит на поддержку занятости почти полмиллиарда рублей.