Подобие изоляции: как общественники оценили судебный приговор в отношении Андрея Косилова

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Бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова сегодня приговорили к двум годам ограничения свободы. Как передает телеграм-канал «Челябушка», он не сможет садиться за руль, покидать Сосновский район, где прописан, выходить из дома по ночам и принимать участие в массовых мероприятиях.

— В смягчении приговора отказано. Да куда уж мягче, подумали следящие за вялотекущим процессом челябинцы. Ограничение и лишение — понятия разные. Тут, скорее, подобие изоляции. Наказание, надо отметить, и легкое, и нетривиальное, за что Аргаяшский суд вдруг стали называть самым гуманным в мире, — рассуждают авторы «Челябушки». — В результате ДТП с участием Косилова полтора года назад пострадали несколько человек, одна девушка получила инвалидность. Денежная компенсация с предпринимателя и экс-чиновника взыскана в полной мере. Ну а с моральной, по-человечески, разбираться надо уже самостоятельно.