Ковид отступает: в регионе отмечают снижение заболеваемости коронавирусом

Хорошие новости про ковид. Похоже, он и правда отступает, что фиксируется на всех уровнях одновременно — от регионального оперштаба до ВОЗ.

— В Челябинской области ситуация настолько улучшилась, что госпитальные базы планируют оставить лишь в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске, — сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». — Смелое решение, отвечающее реалиям. Фактического закрытия власти не боятся, ведь опыт показал, что развернуть фонд можно в любой момент и готовность к этому сохраняется, как и ряд ограничений. На пике второй волны пандемии на Южном Урале было предусмотрено почти 9 тысяч коек, весь февраль их количество постепенно сокращают. Снижается, к слову, и заболеваемость коронавирусом, и смертность от него.

Отметим, что на утро 13 февраля, по данным минздрава Челябинской области, в регионе зафиксировано 48 454 случая COVID-19. Еще у 262 южноуральцев нашли вирус за прошедшие сутки. Выздоровели еще 393 человек, а всего с начала пандемии ковид победили 39 305 жителей региона. На лечении остаются 7 232 заболевших.