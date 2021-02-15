Новую школу в челябинском микрорайоне «Академ Riverside» построят на год раньше, чем планировали

Так строящаяся школа выглядит сегодня Фото: читатель КП

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказали о строительстве новой школы в микрорайоне «Академ Riverside». По словам заместителя мэра по градостроительства Владимира Шамне, уже подходит к концу монтаж третьего этажа третьего блока здания, а в других двух блоках ведутся фасадные работы, обустраиваются полы и инженерные сети.

— Общая строительная готовность составляет 46 процентов, — добавил Владимир Шамне. — Объект планируем ввести на год раньше.

В мэрии уточнили, что закончатся именно строительно-монтажные работы, а само открытие здания осуществят позднее. Речь идет о школе, которая находится в «Академе» между улицами 40-летия Победы и Чичерина.

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