В Челябинске с автовокзала возле «Юности» на «Синегорье» перенесут семь маршрутов

Всего перенесут 54 рейса Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске с автовокзала «Центральный», который находится возле ДС «Юность», перенесут семь межгородских маршрутов. Нововведение начнет действовать 18 февраля, а уехать по нижеуказанным рейсам можно будет с автовокзала «Южные ворота» — тот, что рядом с «Синегорьем».

№ 627 — Челябинск — Аша — 1 рейс

№ 506 — Челябинск — Златоуст — 18 рейсов

№ 515 — Челябинск — Кисегач — 4 рейса

№ 511 — Челябинск — Миасс — 3 рейса

№ 551 — Челябинск — Миасс — 21 рейс

№ 552 — Челябинск — Тургояк — 2 рейса

№ 532 — Челябинск — Чебаркуль — 3 рейса

№ 510 — Челябинск — Миасс ч/з Непряхино — 2 рейса

Уточнить информацию о рейсах можно по телефону по телефону диспетчерской службы: 8(351) 778-62-42, либо на сайте av74.ru

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