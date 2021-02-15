Самолет, летящий из Москвы в Челябинск, развернули в воздухе

Рейс из Москвы в Челябинск был задержан на час Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самолет Sukhoy Superjet 100-95B, летящий из Москвы в Челябинск, развернули прямо в воздухе. Как сообщили в справочной аэропорта имени Курчатова, это произошло по техническим причинам. Теперь прибытие самолета в воздушную гавань столицы Южного Урала ожидается к 22:00 по местному времени, в онлайн-табло значится время 21:00.

Изначально борт должен был прибыть в Челябинск в 18:35. Обратный вылет в Москву также задерживается.

В начале января стало известно о том, что теперь за рейсы из Челябинска будет отвечать не компания «Аэрофлот», а «Россия», которая осуществляет перелеты на отечественных самолетах модели Superjet. Как посчитал челябинский эксперт по туризму Михаил Панов, такие изменения приведут к ухудшению качества обслуживания пассажиров.

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