Будут ли учиться школьники 17 февраля 2021 года в Челябинске

Отменят ли занятия в Челябинске 17 февраля 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам регионального гидрометцентра, завтра днем в Челябинске температура воздуха составит около -18 градусов. При этом ночь обещает быть холодней — столбики термометров покажут 28 градусов ниже нуля, поэтому не исключено, что утром челябинцев ждет сильный мороз. Скорость ветра составит 3-8 м/с. По всей области ситуация примерно такая же, в некоторых районах похолодает до -30 градусов.

Накануне МЧС предупредило об аномально-холодной погоде в ближайшие 4 дня. По данным ведомства, в регионе температура воздуха опустится на 7 градусов ниже климатической нормы.

Держите нашу подсказку, при каких условиях объявляется отмена занятий в школах Челябинска.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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