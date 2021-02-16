Эксперты обсудят новую транспортную схему челябинской агломерации

В среду, 17 февраля, в 14.00 в пресс-центре «Комсомольской правды» (г.Челябинск, ул. Красная, 4, 6 этаж) пройдет пресс-конференция, посвященная изменениям в области пассажирских перевозок и новой схеме организации движения.

Среди обсуждаемых вопросов:

— Когда на улицах Челябинска появится обновленный общественный транспорт, и где будут проложены новые трамвайные пути?

— Исчезнут ли маршрутки с улиц города, и куда денутся перевозчики;

— Зачем нужна новая транспортная схема за 39 миллионов (такова сумма контракта), если два года назад схему уже разрабатывали?

— На опыт каких городов и стран опирались специалисты ЮУрГУ при разработке транспортной схемы?

— Почему общественники и некоторые эксперты называют новую схему нежизнеспособной?

Приглашенные эксперты:

— Яков Ефимович Гуревич, генеральный директор ООО «КЭМП», эксперт по транспортным перевозкам.

— Николай Константинович Горяев, к.т.н., доцент кафедры автомобильного транспорта Южно-Уральского государственного университета

— Александр Сергеевич Агарков, активист движения «Гражданский патруль», член рабочей группы при министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по разработке маршрутной сети Челябинской агломерации.

— Александр Владимирович Исаев, председатель Союза перевозчиков Челябинской области.

— Алла Александровна Даутова , руководитель ООО «Урал-Дом» (пассажирские перевозки).

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