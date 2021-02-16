В Миассе снова будут судить замдиректора «Ильменского заповедника» за вырубку леса

В "Ильменском государственном заповеднике" спилили 59 берез, 38 сосен и одну осину Фото: Олег УКЛАДОВ

Зампрокурора Челябинской области добился отмены оправдательного приговора замдиректора «Ильменского заповедника» Светлане Филимоновой, которую судили за незаконную вырубку леса с ущербом больше пяти миллионов рублей.

В июле прошлого года Миасский городской суд оправдал Филимонову. Аналогичную позицию занял суд апелляционный инстанции. Не согласившись с этим, прокуратура области внесла кассационное представление на необоснованное оправдание обвиняемой. Седьмой кассационный суд с доводами согласился и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

По материалам предыдущих заседаний, Филимонова подписала разрешение на спил 59 берез, 38 сосен и одну осину летом 2018 года. Подчиненные при этом не понимали, что делают что-то не так. Сама же обвиняемая объясняла рубку расчисткой линии электропередачи.

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