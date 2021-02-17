Отмена занятий в школах Челябинска 17 февраля 2021 года: кому надо идти на уроки

Холода задержатся в Челябинске до конца недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на холода, отмены занятий в школах Челябинска 17 февраля 2021 не будет.

— Комитетом по делам образования принято решение о проведении занятии в школах в обычном режиме, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня ночью температура воздуха опустилась до -29..-31 градусов. При этом сервис «Яндекс.Погода» на момент публикации этого текста показывал -23. Днем ожидается переменная облачность, без осадков -16..-18. Ветер западный с переходом на юго-западный ночью 3-8 м/с.

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Холода в Челябинской области продержатся как минимум до конца рабочей недели. Ранее МЧС выступило с предупреждением.

— С 16 по 20 февраля среднесуточная температура воздуха в отдельных районах области будет ниже нормы на 7 градусов и более, — сообщили в ведомстве.

При морозной погоде рекомендуется надевать теплую одежду из натуральных тканей, а открытые участки тела смазывать специальным кремом. Кроме того, во время холодов не следует носить украшения, сделанные из металла. Также рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства.

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