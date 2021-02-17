В Челябинске объявили НМУ первой степени опасности

НМУ продержатся до 19:00 часов 17 февраля Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске и Коркино объявлены НМУ первой степени. Причина: слабый ветер неблагоприятного направления.

— С 19:00 часов 16 февраля 2021 до 19:00 часов 17 февраля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в ЕДДС.

Обратиться с жалобами на грязный воздух можно в Росприроднадзор: 8-351-237-81-83, Роспотребнадзор: 8-800-100-26-73 или через сайт.

Кроме того, на Южный Урал вернулась холодная погода. Ранее МЧС выступило с предупреждением:

— С 16 по 20 февраля среднесуточная температура воздуха в отдельных районах области будет ниже нормы на 7 градусов и более.

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