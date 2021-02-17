Россияне стали читать онлайн на 20% больше в 2020 году

По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика, в 2020 году россияне стали больше читать онлайн. Если ранее на мобильное чтение приходилось примерно 1 час 40 минут времени в неделю, то после начала пандемии и перехода на удаленный формат работы и обучения этот показатель увеличился на 20% в неделю. При этом больше чаще всего пользователи сервиса в 2020 году читали именно в начале недели — в понедельник и вторник, а в субботу и воскресенье предпочитали книгам другой вид отдыха.

В ходе исследования также выяснилось, что наибольший интерес к чтению проявляется у пользователей сервиса весной и осенью. А вот в период летних каникул (май — август) читали меньше.

Топ-10 самых читаемых книг 2020 года

Эффект пандемии отразился и на предпочтениях россиян при выборе книг. С одной стороны, россияне с большим интересом стали читать мотивационные книги, возможно, стимулируя себя на новые свершения в перспективе будущего года, с другой — в 2020 году многие открыли для себя классику популярного литературного жанра «роман-антиутопия» — книгу «1984» (16+) Джорджа Оруэлла, впервые вышедшую в 1949 году.

В итоге в топ-10 книг 2020 года по мнению пользователей сервиса «Билайн Книги» вошли:

• Михаил Лабковский, «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» (16+);

• Джордж Оруэлл, «1984» (16+);

• Кийосаки Роберт Тору, «Богатый папа, бедный папа» (12+);

• Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи» (16+);

• Виктор Пелевин, «Непобедимое солнце» (18+);

• Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита» (16+);

• Гэри Чепмен, «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» (16+);

• Джен Синсеро, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» (16+);

• Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» (16+);

• Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам» (18+).

Новогодние каникулы 2020-2021

В новогодние каникулы, когда еще действовали ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, многие окунулись в книги. Чтобы создать себе праздничное настроение, россияне каждый год пересматривают фильмы о Гарри Поттере — в эти праздники тренд оказался актуальным также и для книг: первая книга о мальчике-волшебнике вошла в топ-5 по популярности. При этом в рейтинг самых читаемых книг пользователей сервиса «Билайн Книги» вошли бестселлеры разных жанров:

• Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи»;

• Михаил Лабковский, «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»;

• Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам»;

• Джоан Кэтлин Роулинг, «Гарри Поттер и философский камень» (6+);

• Андрей Курпатов, «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» (16+);

• Джен Синсеро, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»;

• Джордж Оруэлл, «1984»;

• Кийосаки Роберт Тору, «Богатый папа, бедный папа»;

• Юваль Ной Харари, «Sapiens. Краткая история человечества» (16+);

• Гэри Чепмен, «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику».

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