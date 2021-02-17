Стало известно, сколько жителей Челябинской области сделали прививки от коронавируса

На Госуслугах есть еще более 22 тысяч свободных слотов на вакцинацию. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. В область поступило в общей сложности 89 092 дозы вакцины. 57 646 человек уже вакцинировано — это 65% подлежащих вакцинации. Среди сделавших прививки почти половина, 25 160 человек, из группы риска — люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Такие данные предоставила на очередном брифинге по коронавирусу первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Последнюю партию вакцины получили в воскресенье. Достаточно стабильно работает портал Госуслуг, и там можно записаться на вакцинацию. Мы рекомендуем использовать портал, это очень удобно. У нас 60 вакцинальных пунктов в области, — сообщила вице-губернатор.

По словам Ирины Гехт, в первые дни через портал записывались по 400-500 человек. Сейчас ажиотаж спал. В среднем записывается по 100 человек. Вице-губернатор отметила, что на Госуслугах есть еще более 22 тысяч свободных мест на вакцинацию.

Журналисты КП-Челябинск тоже сделали прививки. Их впечатления читайте в репортаже из процедурного кабинета.

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