Минздрав Челябинской области организовал для журналистов бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сделать укол «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V») пригласили 8 февраля в поликлинику ГКБ №1 на улице Воровского, 16. Вокруг прививки ходит много слухов, поэтому к решению подошли взвешенно. От редакции КП-Челябинск добровольцев было пять: мать троих детей, любитель спорта и правильно питания, странно переболевшая ОРВИ в октябре, 55-летняя пенсионерка без хронических заболеваний и ее ровесник-супруг.Приехать следовало к назначенному времени и в маске. С собой — паспорт и полис ОМС. Здоровыми, естественно. Никаких особых рекомендаций в плане питания и алкоголя не было.На входе в поликлинику бесконтактным термометром нам измерили температуру и отправили в кабинет с прикрепленной надписью: «Вакцинация для организаций».Проходим. Попадаем в небольшой коридор. По периметру расставлены небольшие диванчики с указателями «Место 1» и «Место 2» и напоминаниями, что нужно соблюдать дистанцию в полтора метра. Окна открыты — проветривают. Называем фамилии, нас отмечают и предлагают присесть, чтобы заполнить анкеты. Для этого рядом стоят столы, похожие на школьные парты.Вопросы в анкете стандартные: разрешение на обработку персональных данных и медицинское вмешательство, есть ли аллергия, контактировали ли с больным, болели ли коронавирусом и тому подобное. Занимает от силы минут пять, если долго переписывать данные из документов.Мест больше, чем людей. Когда мы зашли, своей очереди на укол ждали два сотрудника местного телеканала. Внутри — три их коллеги-женщины.— Мужчин и женщин прививают отдельно, — объяснил представитель регионального Минздрава. — Чтобы можно было без стеснения оголиться.«Комсомолке» долго ждать своей очереди не пришлось. Не успели еще все заполнить анкеты, как самого в этом смысле быстрого из нас уже пригласили в процедурный кабинет. Внутри три медика: один собирает анамнез, измеряет сатурацию и смотрит горло, второй — измеряет давление, третий — делает укол.— Смотрите, какая отличная сатурация — 99%, — говорит мне врач. — Но у вас тахикардия.В этот момент сердце у меня бешено колотится. Но только не разберу: от волнения или из-за того, что пришлось подниматься на третий этаж (лишние 16 килограммов, будь они не ладны). Зато давление в норме — 120 на 80. Сказали, как у «пионерки».— После прививки может подняться температура до 38 градусов. Не пугайтесь, это нормально, — объясняет врач. — Место укола сегодня не мочить. В баню и сауну не ходить, от физических нагрузок воздержаться. Можете проходить на вакцинацию.Укол уже наготове. Брызгают спиртиком руку из пульверизатора. Колют в плечо. Сравнить мне не с чем — не помню, когда последний раз делала прививку. Но пусть будет «как комарик укусил». На все про все (вместе с осмотром) ушли считанные минуты.— На повторную вакцинацию через 21 день. Вам позвонят и пригласят, — говорят перед уходом.Пока жду остальных, в коридоре об ощущениях спрашивает представитель Минздрава. У меня их пока никаких, а он делится личными ощущениями:— После прививки хотелось спать и есть.— Для нас такое и без «Спутника V» — обычное дело, — шутим мы.— Это понятно (улыбается), но мне непривычно больше хотелось. Если есть суп, то литрами.Какие ощущения после «Гам-Ковид-Вак» будут у сотрудников «Комсомолки», покажет время. Мы будем вести дневник, и обязательно опубликуем его через пару-тройку недель.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru