Чех Томаш Гика побил рекорд Евгения Кузнецова в челябинском «Тракторе»

Томаш Гика обновил клубный рекорд "Трактора". Фото ХК "Трактор".

В недавнем победном матче, где черно-белые в овертайме переиграли магнитогорский «Металлург», чешский легионер Томаш Гика переписал историю челябинского клуба. Две результативные передачи чешского нападающего добавили не только пару очков на его бомбардирский счет, но и позволили установить клубный рекорд «Трактора»: 45 (12+33) очков за сезон.

Ранее это достижение принадлежало воспитаннику спортшколы «Трактор», форварду клуба, ныне двукратному чемпиону мира, обладателю Кубка Стэнли, нападающему «Вашингтон Кэпитлз» Евгению Кузнецову (44 очка).

Игрок «столичных» сегодня, 17 февраля поздравил Томаша Гику с рекордом клуба, отметив, что для него и для всего клуба это значимое событие.

— Ты выступаешь за великий клуб, представляешь черно-белые цвета. Для нас, для челябинцев это очень много значит, — сказал в своем видеообращении Евгений Кузнецов. — Быть воспитанником челябинской школы и играть за эту команду — мы с детства мечтали попасть в «Трактор». Поэтому, я считаю, что своей игрой ты помогаешь молодым хоккеистам становится лучше, расти, быть таким, как ты. Желаю удачи, без травм, и самое главное, чтобы в плей-офф Кубка Гагарина вы играли друг за друга. Болельщики Челябинска — самые лучшие, самые громкие, вас обязательно поддержат. Желаю удачи всей команде. Только «Трактор», только победа!

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