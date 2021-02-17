Поставка удобрений в Челябинскую область пройдет в полном объеме

Министерство сельского хозяйства Челябинской области проводит работу по обеспечению доступа аграриев к материальным ресурсам в преддверии весеннего полевого сезона. После совещания в режиме ВКС в Минсельхозе России, где рассматривалась ситуация с обеспеченностью отрасли минеральными удобрениями, региональное министерство выступило посредником между поставщиками удобрений и сельхозтоваропроизводителями для урегулирования вопросов поставок.

Восполнение почвенного плодородия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет увеличения внесения минеральных удобрений в Челябинской области поддерживается региональными субсидиям. В 2020 году на эти цели было направлено 100 млн рублей, в 2021 году объем субсидий сохранится и также составит 100 млн рублей. В 2020 году это позволило увеличить объем внесения минеральных удобрений по сравнению с 2019 годом на 53%. Под урожай 2020 года было внесено 20 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе. В 2021 году аграрии планируют увеличить внесение минудобрений еще на 5%.

По оперативным данным на 17 февраля, сельхозпроизводителями региона закуплены минеральные удобрения всех видов в объеме около 20% от потребности (на уровне прошлого года на аналогичную дату). В начале февраля, по данным регионального Минсельхоза, аграрии начали испытывать трудности в связи с возросшим спросом на минеральные удобрения на рынке. Объемы поставок и возможности влияния на ценовую ситуацию нашли отражение на межведомственном совещании в Минсельхозе России, что позволило активизировать договорную работу с поставщиками.

По словам специалистов регионального министерства, сейчас начнется активная закупка удобрений, топлива, других материальных ресурсов для формирования необходимого запаса на весь период сезонных работ. Минсельхозом Челябинской области проведены переговоры со всеми дистрибьюторами заводов-производителей удобрений — это ЧелАгроХим, Стрхим, АгроАптека, АзотХим, УралХим и другие. Они отметили, что смогут обеспечить сельхозпроизводителей региона необходимым количеством всех видов минеральных удобрений. При возникновении вопросов поставщики готовы работать в индивидуальном порядке с каждым хозяйством.