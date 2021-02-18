В Челябинске подорожает проезд в еще четырех маршрутках

Пока стоимость проезда поменяется на 11 маршрутах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще три челябинских перевозчика заявили о подорожании проезда: «Трейд-Авто», «Аль-Транс» и «Урал-Дом». Об этом сообщили в городском управлении транспорта. С 20 марта стоимость поездки будет стоить 28 рублей по следующим маршрутам:

№ 62 «Автоцентр-Мехколонна»;

№ 24 «Приборостоительная-Сад «Мичуринец»;

№ 66 «Училище — Станция Шершни»;

№ 85 «поселок Нивосинеглазово-Мамина».

Напомним, ранее цены решили повысить шесть перевозчиков по семи маршрутам. С 13 марта поездки станут дороже на три рубля в маршрутках № 10, № 39, №53, №72, №78, №86 и №104.

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