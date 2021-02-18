В Челябинске подорожает проезд в еще четырех маршрутках

Пока стоимость проезда поменяется на 11 маршрутах.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Еще три челябинских перевозчика заявили о подорожании проезда: «Трейд-Авто», «Аль-Транс» и «Урал-Дом». Об этом сообщили в городском управлении транспорта. С 20 марта стоимость поездки будет стоить 28 рублей по следующим маршрутам:
№ 62 «Автоцентр-Мехколонна»;
№ 24 «Приборостоительная-Сад «Мичуринец»;
№ 66 «Училище — Станция Шершни»;
№ 85 «поселок Нивосинеглазово-Мамина».
Напомним, ранее цены решили повысить шесть перевозчиков по семи маршрутам. С 13 марта поездки станут дороже на три рубля в маршрутках № 10, № 39, №53, №72, №78, №86 и №104.
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