Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 февраля составляет 42 176 человек.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 февраля 2021 года составляет 49 976 случаев: плюс 238 новых, школьников среди них нет. За прошедшие сутки выписаны 334 жителя области, всего с начала пандемии ковид победили 42 176 человек. Такие данные дает региональный минздрав.
Лечение продолжают 5 807 человек.
Коронавирус унес жизни еще 13 южноуральцев. Непосредственно от COVID-19 скончались семь человек. От других причин — шесть пациентов.
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