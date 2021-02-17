Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 февраля 2021: расхождение в статистике по умершим и когда отменят режим самоизоляции

В Челябинской области продолжается вакцинация населения Фото: Кирилл САДЫКОВ

Власти Челябинской области отмечают, что количество случаев внебольничной пневмонии в феврале снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Причем в структуре заболеваемости коронавирусом только 36,1% случаев приходится на пневмонию, у 41,6% — ОРВИ. А 22,5% приходится на бессимптомных носителей и их число увеличивается.

Рассказываем последние новости о коронаирусе в Челябинской области

Инфографика: коронавирус74.рф

За минувшие сутки в Челябинской области подтвердились 249 новых случаев заражения коронавирусом. Школьников среди них нет, сообщает региональный минздрав.

Всего на сегодняшний день в регионе 5916 человека больных COVID-19. Из больниц выписались 346 человека. С начала пандемии в Челябинской области подтверждено 49 738 случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки умерли 10 человек. Непосредственно от коронавируса шесть человек. От других причин — четыре человека.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регион поступило 89 092 дозы вакцины. Причем 57 646 человек уже вакцинировано — это 65% подлежащих вакцинации. Среди сделавших прививки почти половина, 25 160 человек, из группы риска — люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Такие данные предоставила на последнем прошедшем брифинге по коронавирусу первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Последнюю партию вакцины получили в воскресенье. Достаточно стабильно работает портал Госуслуг, и там можно записаться на вакцинацию. Мы рекомендуем использовать портал, это очень удобно. У нас 60 вакцинальных пунктов в области, — сообщила вице-губернатор.

Также Гехт пояснила, когда нужно ставить повторную прививку от коронавируса в случаях, когда ее не получается сделать через 21 день.

— Раньше ее точно не рекомендуется ставить. А позже можно. У меня была, если честно, аналогичная ситуация. Я ставила летом в Москве, и у меня не было возможности через 21 день привиться. Повторную я поставила через три месяца. И у меня достаточно высокие титры антител. Поэтому ничего страшного, если человек улетел в командировку и поставит прививку чуть позже, — сообщила первый замгубернатора.

По словам Гехт, допустимым считается промежуток между прививками в месяц-полтора. Фото: Кирилл САДЫКОВ

После того, как Росстат опубликовал данные по умершим от коронавируса за 2020 год, многие обратили внимание, что приведенные цифры отличаются от тех, что дает Министерство здравоохранения Челябинской области. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт объяснила, почему присутствует расхождение в статистиках.

— Если говорить о Росстате, там указана основная причина смерти и идет две графы: «ковид, вирус идентифицирован», дальше «возможно ковид, вирус не идентифицирован» — мы эту информацию не даем. Дальше: «причина смерти отнесена к прочим важным состояниям» и здесь идет «ковид не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений» и вторая графа «не является причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений» — эту цифру мы тоже не показываем, — объяснила Ирина Гехт.

Врачи уже год борются с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

С весны прошлого года и по сей день в Челябинской области сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65+. Пенсионеры жалуются: сидеть дома надоело, хочется вернуться к прежней жизни.

По словам региональных властей, вопрос о снятии ограничений может быть рассмотрен после вакцинации значительной части южноуральцев старше 65 лет. Поэтому пенсионерам рекомендуют по возможности сделать прививку.

В Челябинской области завершился конкурс «Символы Южного Урала», на котором выбрали главные достопримечательности региона. По итогам народного голосования лидером стал национальный парк «Таганай». Второе место досталось нацпарку «Зюраткуль», а третье — монументу «Тыл — Фронту» в Магнитогорске.

Также в десятку победителей вошли следующие достопримечательности: озеро Тургояк, музей-заповедник «Аркаим», каслинское литье, Аракульские Шиханы, озеро Увильды, Карагайский бор и Шемахинское карстовое поле.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 февраля 2021 года.

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