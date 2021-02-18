Сбер рассказал студентам Челябинска об инвестициях и финансовой грамотности

Челябинское отделение Сбербанка провело серию лекций и вебинаров для вузов ЮжногоУрала. Ключевой темой занятий стали основы инвестирования. Спикерами выступили управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов и его заместители Евгений Серяпин и Андрей Антонов. В Челябинском государственном, Южно-Уральском технологическом и Южноуральском государственном гуманитарно-педагогическом университетах лекции прошли в онлайн-формате, в Южноуральском государственном университете занятие проходило очно. Всего познакомились с основами инвестирования более 200 студентов.

Эксперты Сбербанка рассказали об основных инструментах инвестирования и принципах обращения с ними, а также образовательных программах по финансам, в том числе стажировках в Сбербанке. На конкретных примерах участники лекции обсудили, как собрать стартовый капитал для открытия своего дела, что такое акции и облигации, какой уровень риска и доходности существует у разных способов инвестирования и как вложить средства так, чтобы приумножить их и при этом защитить от инфляции.

Студенты также задавали вопросы о продуктах и услугах банка, практике и начале карьеры в Сбере, программах обучения для сотрудников и интересовались личным опытом экспертов Сбербанка в инвестициях.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— В России растет число частных инвесторов, а тема финансовой грамотности становится все актуальнее. И молодое поколение в этом плане впереди — они легко осваивают новые инструменты для сохранения и приумножения средств. Рад, что наши студенты проявили интерес к инвестициям — это не так сложно, как кажется на первый взгляд

Цикл лекций и вебинаров с участием топ-менеджеров Сбера прошел по всей стране на базе ведущих вузов в рамках программы мероприятий, приуроченных ко Дню студента.

Новости компаний.